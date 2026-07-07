Ataque armado deja doble homicidio en Cañada Sur

2 personas murieron la madrugada de este martes en un doble homicidio registrado en el sector de Cañada Sur, en San José.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense alrededor de las 3:00 a.m..

Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que se trataba de 2 hombres con heridas de arma de fuego, ambos ya sin signos vitales.

De momento no han trascendido detalles sobre la identidad de los fallecidos ni sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán realizar las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.