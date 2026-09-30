Ataque armado deja 2 jóvenes fallecidos y 2 heridos en Limón

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Un ataque armado en Pacuare Viejo de Limón dejó como resultado dos jóvenes fallecidos y dos más heridos la noche del martes.

De acuerdo con agentes judiciales, los hechos ocurrieron cuando las víctimas se encontraban en vía pública y, en un momento dado, varios sujetos a bordo de un vehículo les disparan en múltiples ocasiones y huyeron del lugar.

Ante el incidente, los cuatro jóvenes fueron trasladados al Hospital Tony Facio de Limón; sin embargo, posteriormente fueron reportados como fallecidos; se trata de un menor de 17 años y otro de 19 años.

Por su parte, los otros dos heridos, identificados con los apellidos Ramírez, de 18 años, y Madrigal, de 23 años, resultaron con heridas en sus piernas.

Foto: corresponsal Raúl Cascante

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se apersonó al hospital para el levantamiento de los cuerpos y la respectiva investigación.

En el sitio se recolectaron 23 indicios balísticos que en apariencia son de arma larga.

Con la del corresponsal Raúl Cascante.