Una persona falleció y otras dos resultaron heridas tras el ataque de un presunto francotirador contra un centro de detención de migrantes en Dallas, Texas, en el sur de Estados Unidos, informó la Policía.

“La investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un edificio adyacente. Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala. Una víctima falleció en el lugar. El sospechoso falleció”, dijo la Policía de Dallas en X.

Más temprano, autoridades federales detallaron que el tirador se había suicidado. Según medios locales, los heridos eran personas que habían sido detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).