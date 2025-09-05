Un hombre falleció luego de un ataque armado la mañana de este viernes en el sector de La Trinidad, Moravia.

El hecho fue confirmado por la Cruz Roja Costarricense, quienes destacan que recibieron la alerta a las 9:20 a.m.

Foto: Jorge Castillo.

En un inicio, las autoridades recibieron la alerta de un hombre herido con arma de fuego.

Al llegar a la escena, abordan a la víctima, de aproximadamente 30 años, sin signos vitales.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes.

Declaraciones de Cruz Roja:

Noticia en desarrollo.