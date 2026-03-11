Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía Municipal de San José luego de que presuntamente dañara el ventanal de una tienda en Sabana Sur tras exigir dinero.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho fue alertado a las autoridades, por lo que oficiales motorizados se desplazaron hasta el lugar para atender la situación.

Tras realizar un recorrido por la zona, los policías lograron ubicar al sospechoso en las cercanías del comercio.

El sujeto fue detenido y posteriormente presentado ante el Ministerio Público de Costa Rica como sospechoso del delito de daños a la propiedad, mientras las autoridades continúan con el proceso correspondiente.