Ataque a balazos deja hombre fallecido frente a bar en La Fortuna

Un hombre falleció la madrugada de este miércoles tras ser atacado a balazos en las afueras de un bar en La Fortuna.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:05 a.m., frente a un Restaurante & Sport Bar, ubicado a unos 350 metros al norte del parque de la localidad. La víctima, un hombre de aproximadamente 30 años, recibió varios impactos de bala.

De forma preliminar, se indicó que en la escena se escucharon al menos 3 detonaciones, una de ellas en la zona del abdomen.

Homicidio en La Fortuna. Foto: cortesía corresponsal Mariluz Rojas.

Al sitio se presentaron socorristas de la Cruz Roja Costarricense, quienes confirmaron que el hombre resultó herido en el en tórax y el abdomen y que ya no presentaba signos vitales.

Homicidio en La Fortuna. Foto: cortesía corresponsal Mariluz Rojas.

Sobre lo sucedido, trascendieron 2 versiones preliminares: una señala que el hecho se originó tras una discusión dentro del local, que continuó en el parqueo, donde un sujeto disparó desde un vehículo; mientras que otra indica que la víctima salía del establecimiento cuando fue atacada sin previo intercambio de palabras.

Homicidio en La Fortuna. Foto: cortesía corresponsal Mariluz Rojas.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron el caso para esclarecer las circunstancias exactas del hecho, identificar al fallecido y dar con los responsables.

Homicidio en La Fortuna. Foto: cortesía corresponsal Mariluz Rojas.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.