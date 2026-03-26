Ataque a balazos deja 3 heridos dentro de vehículo

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Al menos tres personas resultaron gravemente heridas tras ser víctimas de un ataque a balazos cuando aparentemente viajaban en un vehículo por el sector conocido como Lote de Gualberto, en Liberia, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Preliminarmente se indica que las víctimas fueron interceptadas por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, quienes les dispararon. Posteriormente, los ofendidos se trasladaron por sus propios medios a un centro médico”, detalló la Policía Judicial.

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Uno de los heridos fue identificado como un hombre de apellido Sequeira, de 22 años, quien presentaba un roce de bala en el pecho. Otro de los afectados es un hombre de apellido Rosales, de 20 años, con una herida en el hombro.

La tercera víctima corresponde a un hombre de apellido Ramírez, de 24 años, quien presentaba un impacto de bala en la cabeza.