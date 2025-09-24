Un hombre fue atacado a balazos la mañana de este miércoles en el sector de Purral de Goicoechea, San José.

El hecho fue confirmado por la Cruz Roja Costarricenses, quienes destacaron recibir la alerta a las 11:07 a.m.

Al llegar a la escena, las autoridades destacan que abordan a un hombre adulto, el cual recibió múltiples impactos de arma de fuego.

La víctima fue trasladada en condición crítica al Hospital Calderón.

Para la atención de la emergencia, Cruz Roja movilizó una unidad básica.

De momento se desconoce el móvil del incidente.