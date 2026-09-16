Atacan viviendas a balazos: Dejan a adulto mayor herido

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Un hombre adulto mayor de apellido Hidalgo resultó herido por arma de fuego durante la madrugada de este miércoles, luego de que un grupo de sujetos disparara indiscriminadamente contra varias casas en el sector de Batán, Limón.

De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron a eso de las 3:30 a. m., mientras la víctima se encontraba en el interior de su vivienda.

En apariencia, varios hombres pasaron por la zona realizando múltiples anotaciones y disparos contra los inmuebles del vecindario. Durante el ataque, Hidalgo recibió un impacto de bala en su cuerpo.

Tras la balacera, el adulto mayor fue auxiliado y trasladado a un centro médico local para recibir atención inmediata. De momento, las autoridades no han precisado la edad exacta de la víctima ni la gravedad de sus lesiones.

Los agentes del OIJ mantienen el caso bajo investigación para determinar el móvil de la balacera e identificar a los sospechosos vinculados al ataque armado.