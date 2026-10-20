Atacan vivienda a balazos y matan a joven

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Un joven de 25 años, de apellido López, perdió la vida la noche de este lunes tras ser víctima de un ataque armado dentro de su propia vivienda, ubicada en la localidad de Santa Rita de Río Cuarto, en Alajuela.

De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la alerta ingresó a las autoridades a las 23:55 horas. Los hechos se registraron cuando López se encontraba en el inmueble e irrumpieron en la propiedad dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Según la versión policial, uno de los sospechosos se posicionó en la puerta de entrada de la residencia y, sin mediar palabra, abrió fuego en múltiples ocasiones contra la víctima.

López recibió al menos dos impactos de bala en el área del tórax. Tras perpetrar el ataque, los agresores se dieron a la fuga de inmediato de la escena con rumbo desconocido.

Personal de la Cruz Roja Costarricense acudió al sitio para brindar las primeras atenciones y trasladó de urgencia al herido hasta el Hospital de San Carlos. Sin embargo, minutos después de su ingreso, el personal médico del centro hospitalario confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Agentes de la policía judicial realizaron la inspección de la escena para el levantamiento de indicios balísticos e iniciaron las pesquisas correspondientes para determinar el móvil del homicidio y dar con el paradero de los responsables.

El caso permanece bajo investigación.