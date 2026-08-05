Atacan joven a balazos mientras viajaba en bicimoto 

Un joven de 20 años resultó herido de bala la noche del martes, luego de ser atacado por dos sujetos que viajaban en motocicleta en Los Guido de Desamparados, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La víctima fue identificada con el apellido Lewis, quien sufrió una herida por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha.

De acuerdo con la información preliminar del OIJ, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 p.m., cuando el ofendido se desplazaba a bordo de una bicimoto. En ese momento, aparentemente fue alcanzado por dos hombres que viajaban en una motocicleta, quienes presuntamente le dispararon antes de darse a la fuga.

Tras el ataque, el joven fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada.

El caso fue atendido por agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José, quienes mantienen la investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.