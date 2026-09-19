Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Una mujer de 52 años, de apellido Rodríguez, resultó herida por proyectil de arma de fuego la noche del viernes en Hatillo 8, San José.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 p.m., cuando la mujer se encontraba dentro de su vivienda.

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), varios sujetos habrían llegado hasta el frente de la casa y, en apariencia, dispararon en múltiples ocasiones contra la vivienda y un vehículo que se encontraba en el lugar.

Durante el ataque, Rodríguez recibió un impacto de bala en la pierna derecha.

Los sospechosos huyeron del sitio después de realizar los disparos, mientras que la mujer fue trasladada a un centro médico para recibir atención.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José atendieron la escena y recolectaron evidencia.

El caso permanece bajo investigación por parte del OIJ para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos, establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.