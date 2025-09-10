Un hombre murió y otro resultó herido luego de ser atacados a balazos la tarde del martes en el sector de Cuba Creek en Matina, Limón.

Según destacó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el hecho se habría presentado a eso de las 5:00 p.m.

En apariencia, las víctimas se encontraban en el interior de un vehículo cuando varios sujetos llegaron al sitio.

Estos sospechosos habrían disparado en múltiples ocasiones contra el vehículo en el que se encontraban los ofendidos.

El hecho provocó que un hombre de apellido Céspedes de 25 años resultara herido. Este fue llevado a un centro médico en vehículo particular, donde al ingresar fue reportado sin signos vitales.

Por su parte, el hombre herido fue identificado como Sarmiento, 19 años. Según las autoridades, este sujeto era quien conducía el vehículo.

En la escena se recolectaron múltiples indicios balísticos que serán analizados.

El cuerpo del fallecido fue remitido a la Morgue Judicial. El vehículo en el que viajaban los ofendidos fue inspeccionado por las autoridades.

El caso continúa en investigación.