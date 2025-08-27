Javier Milei, presidente de Argentina, fue atacado con piedras este miércoles cuando realizaba un acto de campaña en la periferia de Buenos Aires.

Foto: AFP.

El político argentino se desplazaba en un vehículo mientras saludaba a las personas, cuando empezaron a caer objetos, entre esos piedras, cerca de su cabeza.

Foto: AFP.

Junto al mandatario también viajaban su hermana Karina, el diputado José Luis Espert y al presidente de La Liberartad Avanza en provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

Foto: AFP.

Tras el suceso, el vehículo huyó inmediato de la zona, según reportan medios argentinos.

Foto: AFP.

Manuel Adorni, vocero presidencial, confirmó el ataque en su cuenta de X. A su vez, destacó que no se registraron heridos.

Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación.



No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más… — Manuel Adorni (@madorni) August 27, 2025

Por otro lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que se trató de un ataque organizado por la oposición.