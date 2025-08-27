Javier Milei, presidente de Argentina, fue atacado con piedras este miércoles cuando realizaba un acto de campaña en la periferia de Buenos Aires.
El político argentino se desplazaba en un vehículo mientras saludaba a las personas, cuando empezaron a caer objetos, entre esos piedras, cerca de su cabeza.
Junto al mandatario también viajaban su hermana Karina, el diputado José Luis Espert y al presidente de La Liberartad Avanza en provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.
Tras el suceso, el vehículo huyó inmediato de la zona, según reportan medios argentinos.
Manuel Adorni, vocero presidencial, confirmó el ataque en su cuenta de X. A su vez, destacó que no se registraron heridos.
Por otro lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que se trató de un ataque organizado por la oposición.