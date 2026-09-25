Atacan a balazos vehículo con 3 mujeres y matan a conductora

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un ataque armado contra un vehículo en el que viajaban tres mujeres dejó como saldo una fallecida y otra herida durante la madrugada de este viernes en Jacó, Puntarenas.

El homicidio ocurrió pasada la 1:00 a.m. en vía pública, sobre calle Madrigales, cuando las tres mujeres se desplazaban en un vehículo por la zona.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), una motocicleta se acercó por el costado de la conductora y desde ahí dispararon en múltiples ocasiones contra las ocupantes.

Producto del ataque, la conductora, una mujer de apellido Seas, de 32 años, recibió múltiples impactos de bala en la cabeza, pecho, ambos brazos y piernas.

La víctima falleció en el lugar aproximadamente a la 1:40 a.m., pese a la atención brindada tras el ataque.

Acompañante resultó herida

Una segunda mujer, de apellido Lanzas, de 29 años, quien viajaba como acompañante, también fue alcanzada por los disparos.

Según el reporte preliminar, presentaba heridas en el pecho, las costillas y una de sus piernas, por lo que fue trasladada en condición estable a la clínica de la localidad.

Una tercera mujer que se encontraba en la parte trasera del automóvil resultó ilesa.

Agentes de la Subdelegación Regional del OIJ de Garabito-Jacó se desplazaron hasta la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

En el sitio, los investigadores recolectaron varios indicios balísticos que serán analizados como parte de las pesquisas para determinar las circunstancias del crimen.

De acuerdo con el OIJ, las consultas realizadas sobre la mujer fallecida, la herida y el vehículo no arrojaron antecedentes.