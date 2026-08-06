Atacan a balazos a hombre afuera de una barbería

Un hombre de aproximadamente 28 años perdió la vida luego de que unos sujetos lo atacaran a balazos afuera de una barbería en el sector de Corales 3, en Limón.

Según versión preliminar, la víctima se encontraba sentado afuera de una barbería cuando pasaron dos sujetos a bordo de una motocicleta y le dispararon en múltiples ocasiones.

Las autoridades ubicaron 8 casquillos en el sitio.

La Cruz Roja Costarricense se apersonó al lugar y trasladó al hombre al Hospital Tony Facio en condición delicada; sin embargo, al ingresar al centro médico, fue declarado sin vida.

Con información del corresponsal Raúl Cascante.