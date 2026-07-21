Asume nuevo primer ministro de Reino Unido

Londres (AFP) El nuevo primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, asumió el poder el lunes removiendo del gabinete a los leales a su predecesor, mientras prometió un plan de diez años para aliviar las presiones del costo de vida y dio señales de un giro hacia la izquierda.

Burnham es el cuarto primer ministro del rey Carlos III desde que accedió al trono en 2022, y el séptimo en poco más de una década.

El nuevo inquilino del número 10 de Downing Street subrayó su “compromiso con la defensa y la seguridad” en su primera conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Afirmó que garantizar la seguridad de Reino Unido y de sus aliados ocupa el primer lugar de su agenda”, señaló

un portavoz del jefe de gobierno británico. Por su parte, Trump dijo que había tenido una “conversación muy buena” con Burnham y que se reunirán “en un futuro no muy lejano”.

Burnham “tiene una gran tarea por delante, pero podrá llevarla a cabo y, por supuesto, ¡Estados Unidos estará ahí para ayudarlo!”, publicó el magnate republicano en su red Truth Social, al señalar que intercambiaron sobre comercio, cooperación militar y el desminado del estrecho de Ormuz.

El nuevo mandatario británico, de 56 años, se comprometió además en un discurso tras asumir el puesto a impulsar un “plan a diez años” para enderezar el rumbo de Reino Unido, al alegar que el país debe “recuperar su estabilidad”.

Burnham señaló que ese plan incluirá, entre otros aspectos, una reforma del sistema educativo, la reindustrialización, la construcción de viviendas sociales y el compromiso de “erradicar el fenómeno de las personas sin hogar” en el país.

El nuevo líder laborista, que llega al puesto tras la renuncia hace casi un mes de su compañero de partido y predecesor como jefe de gobierno Keir Starmer, dijo que actuará “ahora para ofrecer a la gente un poco de alivio y ayudarle a hacer frente al costo de la vida”.

Igualmente, reiteró en otra llamada con el presidente Volodimir Zelenski su apoyo “al 100%” a Ucrania en su conflicto con Rusia, como ya lo hizo Starmer.