Asosejud apelará suspensión de miembros de su Junta Directiva

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud) anunció que apelará la resolución judicial que ordenó separar de sus cargos por un año a 10 integrantes de su Junta Directiva.

La decisión fue dictada el 15 de octubre por el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José, a solicitud de la Fiscalía Adjunta de Fraudes, y fue dada a conocer este viernes por el Ministerio Público.

La resolución establece la separación inmediata de los directivos e incluye la prohibición de ejercer actos de administración, representación, fiscalización o disposición patrimonial en nombre de la asociación. También les impide ingresar a las instalaciones de la entidad y comunicarse con funcionarios, exempleados o testigos relacionados con los hechos investigados.

Tras recibir la notificación judicial, Asosejud comunicó a sus asociados mediante un correo electrónico que presentará un recurso de apelación contra la resolución.

“Dicha resolución será debidamente apelada como corresponde al respeto del debido proceso”, indicó la organización en un comunicado firmado por Parris Quesada Madrigal, presidente de la Junta Directiva.

La asociación no precisó cuándo presentará el recurso ni detalló los argumentos con los que pretende impugnar la decisión judicial.

En el pronunciamiento, Asosejud también manifestó que considera estar siendo objeto de asedio y aseguró que defenderá la organización para cumplir con el mandato que, según señaló, le otorgaron sus asociados.

Asimismo, sostuvo que se encuentra “sólida y patrimonialmente solvente” y pidió a las personas asociadas recibir la información con claridad y transparencia para mantener la unidad de la organización.

La investigación judicial se tramita bajo el expediente 25-000014-0621-PE y se dirige contra integrantes de la Junta Directiva, el órgano fiscalizador y la Gerencia General de Asosejud.

La separación de los cargos corresponde a una medida cautelar dentro del proceso judicial y no constituye, por sí misma, una condena penal.