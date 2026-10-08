Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (ASODEJUD) se pronunció sobre el dinero relacionado con un contrato suscrito con el empresario Don Stockwell dedicado a la organización de eventos masivos y confirmó que acudió a la vía judicial para recuperar los recursos económicos involucrados.

Mediante un mensaje dirigido a sus asociados, la junta directiva reconoció que el contrato fue firmado, pero explicó que posteriormente se realizó una revisión que llevó a tomar la decisión de rescindirlo.

“En efecto, ese documento fue firmado en su oportunidad. Posteriormente, con una revisión exhaustiva de los profesionales de ASODEJUD a cargo, la junta directiva en sesión tomó la determinación de rescindir el contrato”, indicaron.

La organización explicó que, tras adoptar esa decisión, inició las gestiones correspondientes ante las autoridades judiciales para que un juez resuelva la situación contractual y permita recuperar el dinero.

“Estamos haciendo las diligencias necesarias que corresponden para que esos dineros vuelvan a nuestras arcas como corresponda”, señalaron.

La junta directiva también precisó que la rescisión del contrato se realizó el miércoles 16 de septiembre, fecha que destacó durante su pronunciamiento.

“Es importante aclarar que esta rescisión del contrato se hizo el miércoles 16 de septiembre. Escuchen bien, el miércoles 16 de septiembre”, enfatizaron.

Asimismo, indicaron que cuentan con un equipo de asesores legales que trabaja en las acciones necesarias para procurar la recuperación de los recursos.