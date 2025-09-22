La Asociación Costarricense de Agencias de Viajes (ACAV) indicó que los casos de estafas por paquetes vacacionales están ligados a agencias que no son formales.

Por este motivo, hicieron un llamado a la población en general para no dejarse engañar por personas o entes que cometen este tipo de fraudes, y que, en apariencia, no están respaldadas por ACAV.

Además, indicaron que se trata de organizaciones que se hacen pasar por agencias o de personas que simulan ser agentes formales.

“No se deje estafar. Antes de contratar servicios de viajes, consulte siempre quién le está ofreciendo el servicio”, indicaron.

Estar inscrito ante el Ministerio de Hacienda, contar con patente municipal, estar registrado ante el Instituto Costarricense de Turismo y el Ministerio de Economía Industria y Comercio, son algunos de los requisitos mínimos que debería tener una empresa que se cataloga como agencias de viajes.