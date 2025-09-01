La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) está a favor de actualizar la legislación vigente en materia de estafas y fraudes informáticos.

Así lo dio a conocer la ABC a Grupo Extra, mediante un pronunciamiento sobre el proyecto de ley 23.908 que pretende proteger al consumidor ante estafas bancarias y otros delitos.

Esta agrupación, además, apoya un cambio en la reforma, pero de forma equilibrada, es decir, que se asuman responsabilidades en ambas partes.

“La ABC ha abogado para que esta reforma se haga en forma equilibrada, de manera que no se acabe estimulando el crimen, como ha ocurrido en otros países. Por eso; ha propuesto introducir un mayor equilibrio en el proyecto, de forma que incorpore excepciones a la responsabilidad absoluta de las entidades financieras, en casos de dolo o culpa grave del cliente, o cuando se hayan cumplido los estándares de ciberseguridad exigidos por la SUGEF”, indicaron en un pronunciamiento.

Uno de los principales cambios en el texto de inicial es que se suprimió una disposición transitoria clave (el Transitorio II del texto anterior).

Esta establecía un plazo máximo de tres meses para que las entidades financieras devolvieran el dinero a las víctimas de estafa con reclamaciones administrativas ya presentadas antes de la ley, invirtiendo la carga de la prueba en su contra tras ese plazo. Con la nueva versión, esta medida retroactiva fue eliminada.

Daniela Rojas, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), conversó con Grupo Extra sobre el nuevo texto y aseguró que una moción que ella presentó fue rechazada.

“Había una moción de don Óscar Izquierdo que yo no apoyé porque lo que buscaba era que los bancos en 60 días decidieran si el usurario estafado tenía o no razón. En caso de que el banco decidiera que no tenían razón, lo enviaban a la parte judicial. Eso nos parecía que era peor para quienes han sufrido estafas y por eso la rechazamos“, expresó Rojas.

Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) y principal proponente del proyecto, indicó que presentará una moción con un nuevo texto sustitutivo para volver al “sustento” de la iniciativa.

“Estamos buscando una moción de consenso. Lo que buscamos es proteger a las personas que han sufrido algún tipo de estafa“, indicó Rojas.

“También se están incorporando elementos de seguridad mínimos, que debe ser SUGEF quien haga un reglamento con respecto a seguridad en los programas de los bancos”, añadió la diputada.