Asociación de Alcaldías respalda a alcalde de Cartago tras amenazas

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) respaldó al alcalde de Cartago, Mario Redondo, ante las presuntas amenazas de muerte en su contra por parte de estructuras vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico.

“Desde ANAI manifestamos nuestra profunda preocupación por este tipo de hechos, que no solo ponen en riesgo la integridad de una autoridad municipal, sino que también representan una amenaza directa a la institucionalidad democrática y al ejercicio legítimo de la función pública en el ámbito local”, señaló ANAI.

Según la asociación, existen varios casos en los que alcaldías han sido objeto de amenazas por demoler búnkeres y que las autoridades locales no cuentan con seguridad personal.

“ANAI hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que se adopten todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad del alcalde Mario Redondo Poveda y de cualquier autoridad municipal que enfrente amenazas como consecuencia del cumplimiento de sus funciones”, señala el comunicado.

El 16 de marzo, una alerta de explosivos en la Municipalidad de Cartago y en la Basílica de los Ángeles activó los protocolos de emergencia.

Según confirmaron las autoridades, la alerta ingresó a eso de las 10:05 a.m., por lo que se procedió a realizar evacuaciones de los inmuebles. Sin embargo, horas después se descartó la existencia de explosivos.