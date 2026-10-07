Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El ciudadano de origen chino y nacionalizado costarricense Guobin Tam Zhang, conocido como “Juan Carlos”, se reunirá este miércoles con agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Así lo confirmó a Grupo Extra la defensa del extraditable, el abogado Moisés Chinchilla, durante una entrevista en el programa “Desde Buena Mañana”, de Extra Radio.

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Chinchilla explicó que Tam Zhang llegaría a los tribunales para la reunión y así conocer la causa que se le imputa desde los Estados Unidos.

El abogado indicó que tendría que participar en la reunión para conocer todo lo relacionado con las opciones que entreguen a su cliente para la posible extradición.

En especial, porque podría darse la opción de una extradición voluntaria, que es un proceso más expedito, y será Tam Zhang quien tome la decisión final.