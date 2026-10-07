Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La defensa del ciudadano de origen chino y nacionalizado costarricense Guobin Tam Zhang, conocido como “Juan Carlos”, confirmó a Grupo Extra que su cliente sí tendría una causa de investigación en Costa Rica.

Durante una entrevista en el programa “Desde Buena Mañana” del Grupo Extra, Moisés Chinchilla, abogado del extraditable, confirmó que existe una causa abierta.

“En realidad, hay un proceso: el día en que a él se le detiene, se le indaga por un proceso; es conexo, no son los mismos hechos, no se trata de hechos idénticos, parten de una misma investigación”, dijo.

Para Chinchilla, es probable que el Ministerio Público “se haga a un lado” para agilizar el proceso de extradición de Tam Zhang.

“Son iguales, de legitimación de capitales y de tráfico internacional de drogas; probablemente se hará a un lado con esos hechos para darle cabida a la extradición”, agregó.

Tam Zhang se reunirá en tribunales este miércoles con agentes de la DEA para darles a conocer los detalles de la acusación y una posible negociación de extradición voluntaria.