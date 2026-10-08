Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El ciudadano de origen chino y nacionalizado costarricense, Guobin Tam Zhang, se reunió con agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Tam Zhang, también conocido como “Juan Carlos”, fue llevado hasta los tribunales de San José con la intención de conocer la acusación que las autoridades estadounidenses plantearon en su contra para ser extraditado.

Moisés Chinchilla, abogado del extraditable, indicó a Grupo Extra que en estas reuniones es normal que los agentes de la DEA presenten varias opciones a los imputados.

“Es un primer acercamiento; en realidad, los temas son diversos. Normalmente, en este tipo de reuniones tienden a ofrecer algún tipo de arreglo, ofrecimientos, condiciones de mejora, y cuando digo mejores condiciones, es con relación al proceso”, dijo.

Asimismo, se pueden plantear las distintas opciones de extradición a las que puede acceder la persona requerida.

“Perfectamente se puede tratar de ofrecer una extradición voluntaria, por ahora se trabaja en una extradición ordinaria, que es la que conocemos, con los vencimientos de plazos normales, sin embargo, existe la posibilidad de que el imputado se someta a una extradición voluntaria, es parte de lo expuesto hoy”, agregó.

Chinchilla también confirmó que actualmente hay una causa judicial abierta en Costa Rica contra Tam Zhang por temas “conexos”.

“No son los mismos hechos, no se trata de hechos idénticos, parten de una misma investigación, pero muy probablemente la fiscalía se hará a un lado con esos hechos, que es igual, legitimación de capitales y de tráfico internacional de drogas”, explicó.

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó a Grupo Extra esta causa judicial pendiente y las alternativas que tienen en caso de concretarse la extradición.

“Él (extraditable) tiene que enfrentar una causa que ya teníamos en el país por esos mismos hechos. Si fuera autorizada la extradición, eventualmente solicitaríamos, como con otros extraditables, un criterio de oportunidad”, dijo.

¿Vínculos políticos?

Ante el “ruido” que ha surgido en las últimas horas por presuntos vínculos del extraditable con figuras políticas a nivel nacional, la defensa señaló que eso no está siendo juzgado en la causa de extradición.

“En nada afecta la situación de la extradición como tal, porque en el requerimiento, las ofensas son por dos actividades distintas, y que son argumentadas por las autoridades estadounidenses”, explicó.

Esto fue ratificado por el fiscal general, ante una consulta realizada por Grupo Extra.

“Nosotros vamos a estar atentos, en este caso, a cualquier vinculación que pudiera generar otro tipo de investigación con esta persona o que sea funcionario o no”, afirmó.

El extraditable se encuentra recluido, con medidas estrictas de vigilancia, en la sección de máxima seguridad de la cárcel de La Reforma.

Causa pendiente en CR

El Ministerio Público confirmó a Grupo Extra la causa judicial que se lleva en Costa Rica contra el extraditable:

“La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada confirmó que mantiene una investigación en contra del extraditable chino naturalizado costarricense, Guobin Tam Zhang, que se tramita desde enero de 2026, bajo el expediente 26-000007-1981-PE”.

Se trataría de investigaciones similares a las que se siguen en los Estados Unidos.

“En la misma, se vincula al imputado con una transacción de criptoactivos y la comercialización de cocaína hacia los Estados Unidos”.

La detención provisional de Tam está vigente hasta el 2 de diciembre próximo, y antes de la fecha, se solicitará la prórroga respectiva.