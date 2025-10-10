

Jorge Alpízar Solano

La Selección Nacional tendrá un duelo vital ante Nicaragua el próximo lunes 13 de octubre; sin embargo, pase lo que pase, el campeonato nacional reanudará sus emociones al día siguiente.

El juego que reactivará el Apertura 2025 será entre Municipal Liberia y Puntarenas Fútbol Club, el martes 14 de octubre a las 8:00 p.m. en el Estadio Edgardo Baltodano en la Ciudad Blanca.

Para el miércoles 15 de octubre habrá platillo triple. Sporting Fútbol Club y el Municipal Pérez Zeledón abren el menú del día a las 4:30 p.m. en el Estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas, en esta capital.

Posteriormente, el plato fuerte de la mitad de semana será Asociación Deportiva San Carlos contra el Deportivo Saprissa a las 7:30 p.m. en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez de Ciudad Quesada.

La acción del día la cerrarán el Club Sport Cartaginés y Guadalupe Fútbol Club a las 8:00 p.m. en el “Fello” Meza.

La jornada 12 cerrará el jueves 16 de octubre con el encuentro más esperado: Club Sport Herediano recibirá a Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, a las 8:00 de la noche.

La tabla de posiciones la lidera el Deportivo Saprissa con 20 puntos en 11 partidos, Liberia escolta a los morados con 19 unidades en la misma cantidad de encuentros.

En la tercera casilla se encuentra el Cartaginés con 18 puntos en 10 juegos, igualados en ese rubro con Alajuelense en el cuarto lugar. Municipal Pérez Zeledón alza la mano en la quinta casilla con 16 unidades en 11 partidos disputados.

Alajuelense prepara el Clásico Nacional

Los erizos publicaron los precios para el duelo ante el Deportivo Saprissa del próximo domingo 19 de octubre:

Popular Norte – 10 mil colones

Popular Oeste – 10 mil colones

Gradería Oeste – 11 mil colones

Gradería Norte – 11 mil colones

Gradería Este – 11 mil colones

Platea Oeste – 13 mil colones

Platea Oeste Preferencial – 15 mil colones

Platea Sur – 17 mil colones

Platea Este – 19 mil colones

Platea Este Preferencial – 21 mil colones

Palco Sur – 27 mil colones

Palco Este – 30 mil colones

Palco Oeste – 65 mil colones