Los diputados de la Asamblea Legislativa consiguieron 34 votos a favor y 21 votos en contra para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.
Se necesitaban 38 votos como mínimo para hacer afirmativo el levantamiento del fuero del mandatario, por lo que la decisión final fue mantener/quitar la inmunidad al presidente.
Los votos
Partido Liberación Nacional (PLN)
- Rodrigo Arias: A favor
- Andrea Álvarez: A favor
- Danny Vargas: A favor
- Carolina Delgado: En contra
- Dinorah Barquero: A favor
- José Joaquín Hernández: A favor
- Montserrat Ruiz: A favor
- Paulina Ramírez: A favor
- Óscar Izquierdo: A favor
- Rosaura Méndez: A favor
- Kattia Rivera: A favor
- Pedro Rojas: A favor
- Luis Fernando Mendoza: A favor
- Alejandra Larios: A favor
- Francisco Nicolás: A favor
- Sonia Rojas: A favor
- Geison Valverde: A favor
- Katherine Moreira: A favor
Frente Amplio
- Sofía Guillén: A favor
- Ariel Robles: A favor
- Rocío Alfaro: A favor
- Priscilla Vindas: A favor
- Antonio Ortega: A favor
- Jonathan Acuña: A favor
Nueva República
- Fabricio Alvarado: En contra
- Olga Morera: En contra
- Pablo Sibaja: En contra
- David Segura: En contra
- Yonder Salas: En contra
- Rosalía Brown: En contra
Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
- Carlos Felipe García: A favor
- Vanessa Castro: A favor
- Daniela Rojas: A favor
- Leslye Bojorges: En contra
- Alejandro Pacheco: A favor
- Horacio Alvarado: En contra
- Melina Ajoy: En contra
- Carlos Robles: En contra
- María Marta Carballo: En contra
Partido Liberal Progresista (PLP)
- Eliécer Feinzaig: A favor
- Gilberto Campos: A favor
- Cynthia Córdoba: Ausente
Progreso Social Democrático (PPSD)
- Pilar Cisneros: En contra
- Waldo Agüero: En cintra
- Luz Mary Alpízar: A favor
- Manuel Morales: Ausente
- Jorge Antonio Rojas: En contra
- Paola Nájera: En contra
- Ada Acuña: En contra
- Daniel Vargas: En contra
- Alexander Barrantes: En contra
Independientes
- María Marta Padilla: A favor
- Gloria Navas: A favor
- Kattia Cambronero: A favor
- Luis Diego Vargas: Ausente
- Johana Obando: A favor
- Gilberth Jiménez: En contra