Los diputados de la Asamblea Legislativa consiguieron 34 votos a favor y 21 votos en contra para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.

Se necesitaban 38 votos como mínimo para hacer afirmativo el levantamiento del fuero del mandatario, por lo que la decisión final fue mantener/quitar la inmunidad al presidente.

Los votos

Partido Liberación Nacional (PLN)

Rodrigo Arias: A favor

Andrea Álvarez: A favor

Danny Vargas: A favor

Carolina Delgado: En contra

Dinorah Barquero: A favor

José Joaquín Hernández: A favor

Montserrat Ruiz: A favor

Paulina Ramírez: A favor

Óscar Izquierdo: A favor

Rosaura Méndez: A favor

Kattia Rivera: A favor

Pedro Rojas: A favor

Luis Fernando Mendoza: A favor

Alejandra Larios: A favor

Francisco Nicolás: A favor

Sonia Rojas: A favor

Geison Valverde: A favor

Katherine Moreira: A favor

Frente Amplio

Sofía Guillén: A favor

Ariel Robles: A favor

Rocío Alfaro: A favor

Priscilla Vindas: A favor

Antonio Ortega: A favor

Jonathan Acuña: A favor

Nueva República

Fabricio Alvarado: En contra

Olga Morera: En contra

Pablo Sibaja: En contra

David Segura: En contra

Yonder Salas: En contra

Rosalía Brown: En contra

Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)

Carlos Felipe García: A favor

Vanessa Castro: A favor

Daniela Rojas: A favor

Leslye Bojorges: En contra

Alejandro Pacheco: A favor

Horacio Alvarado: En contra

Melina Ajoy: En contra

Carlos Robles: En contra

María Marta Carballo: En contra

Partido Liberal Progresista (PLP)

Eliécer Feinzaig: A favor

Gilberto Campos: A favor

Cynthia Córdoba: Ausente

Progreso Social Democrático (PPSD)

Pilar Cisneros: En contra

Waldo Agüero: En cintra

Luz Mary Alpízar: A favor

Manuel Morales: Ausente

Jorge Antonio Rojas: En contra

Paola Nájera: En contra

Ada Acuña: En contra

Daniel Vargas: En contra

Alexander Barrantes: En contra

Fotografía Issac Villalta

Independientes