La revista italiana Tuttosport anunció la lista de los 25 nominados al premio Golden Boy 2025, el cual homenajea al mejor futbolista Sub-21 del año.
Estrellas como Lionel Messi, Wayne Rooney y Kylian Mbappé se dejaron este honor que se entrega desde el 2003. Para este año solamente son elegibles futbolistas nacidos del 1 de enero de 2005 en adelante.
Debido a que no se pueden repetir ganadores, Lamine Yamal no ha sido considerado para este 2025 pues ostenta el premio del año 2024.
Lista de nominados:
Pau Cubarsí – Barcelona
Dean Huijsen – Real Madrid
Arda Guler – Real Madrid
Franco Mastantuono – Real Madrid
Desire Doué – Paris Saint-Germain
Warren Zaire-Emery – Paris Saint-Germain
Senny Mayulu – Paris Saint-Germain
Kenan Yildiz – Juventus
Ethan Nwaneri – Arsenal
Myles Lewis-Skelly – Arsenal
Jorrel Hato – Chelsea
Estevao – Chelsea
Lucas Bergvall – Tottenham Hotspur
Archie Gray – Tottenham Hotspur
Geovany Quenda – Sporting
Leny Yoro – Manchester United
Nico O’Reilly – Manchester City
Jobe Bellingham – Borussia Dortmund
Francesco Pio Esposito – Inter
Rodrigo Mora – Porto
Giovanni Leoni – Liverpool
Aleksandar Stankovic – Club Brugge
Eliesse Ben Seghir – Bayer Leverkusen
Victor Froholdt – Porto
Mamadou Sarr – Strasbourg
Escrito por: Jorge Alpízar Solano
Colaborador Grupo Extra