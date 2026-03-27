Así trabajarán los aeropuertos y puestos fronterizos este Jueves y Viernes Santo

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El Ministerio de Gobernación y Policía, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, informó cuáles serán los horarios de atención en los distintos puestos de control migratorio del país durante los feriados de Semana Santa.

Según la institución, entre lunes y miércoles santos los servicios operarán con horario habitual. La única variación se aplicará durante jueves 2 y viernes 3 de abril, debido a los feriados religiosos.

Migración detalló que los horarios fueron coordinados con la Dirección de Aduanas en cada uno de los puestos fronterizos.

Horario de puestos de control migratorio
Jueves 02 y viernes 03 de abril de 2026

PuestoHorario
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría24 horas
Aeropuerto Internacional Daniel Oduber4 a.m. a 12 m.n.
Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños6 a.m. a 6 p.m.
Peñas Blancas (2 de abril)12 m.n. a 6 p.m.
Peñas Blancas (3 de abril)6 a.m. a 6 p.m.
Las Tablillas7 a.m. a 5 p.m.
Paso Canoas6 a.m. a 6 p.m.
Sixaola7 a.m. a 5 p.m.
Sabalito8 a.m. a 4 p.m.