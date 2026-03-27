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El Ministerio de Gobernación y Policía, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, informó cuáles serán los horarios de atención en los distintos puestos de control migratorio del país durante los feriados de Semana Santa.
Según la institución, entre lunes y miércoles santos los servicios operarán con horario habitual. La única variación se aplicará durante jueves 2 y viernes 3 de abril, debido a los feriados religiosos.
Migración detalló que los horarios fueron coordinados con la Dirección de Aduanas en cada uno de los puestos fronterizos.
Horario de puestos de control migratorio
Jueves 02 y viernes 03 de abril de 2026
|Puesto
|Horario
|Aeropuerto Internacional Juan Santamaría
|24 horas
|Aeropuerto Internacional Daniel Oduber
|4 a.m. a 12 m.n.
|Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños
|6 a.m. a 6 p.m.
|Peñas Blancas (2 de abril)
|12 m.n. a 6 p.m.
|Peñas Blancas (3 de abril)
|6 a.m. a 6 p.m.
|Las Tablillas
|7 a.m. a 5 p.m.
|Paso Canoas
|6 a.m. a 6 p.m.
|Sixaola
|7 a.m. a 5 p.m.
|Sabalito
|8 a.m. a 4 p.m.