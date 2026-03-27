Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El Ministerio de Gobernación y Policía, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, informó cuáles serán los horarios de atención en los distintos puestos de control migratorio del país durante los feriados de Semana Santa.

Según la institución, entre lunes y miércoles santos los servicios operarán con horario habitual. La única variación se aplicará durante jueves 2 y viernes 3 de abril, debido a los feriados religiosos.

Migración detalló que los horarios fueron coordinados con la Dirección de Aduanas en cada uno de los puestos fronterizos.

Horario de puestos de control migratorio

Jueves 02 y viernes 03 de abril de 2026