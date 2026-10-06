Fotos: Así trabajan en la escena las autoridades tras homicidio en Hatillo

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Oficiales del Ministerio de Seguridad Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabajan en la escena de un homicidio ocurrido en Hatillo 15 de Setiembre, San José.
Los oficiales del MSP aseguraron el sitio y confirmaron que la víctima, identificada con el apellido Vargas, de 19 años, presentaba múltiples impactos de bala en la cabeza y el tórax. El hombre falleció en el lugar.
Posteriormente, agentes del OIJ realizaron las diligencias correspondientes para documentar la escena y recolectar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.
El caso permanece en investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.