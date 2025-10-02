Tras la caída de un niño en una alcantarilla durante fuertes lluvias en el sector de Purral de Goicoechea, las autoridades instalaron las rejillas correspondientes.

Esto se da con el propósito de evitar nuevos accidentes y mejorar la seguridad en el área.

El incidente ocurrió el pasado 26 de setiembre, cuando el menor fue arrastrado por la corriente y cayó en la estructura pluvial abierta.

Desde entonces, la Cruz Roja Costarricense continúa con la búsqueda activa del niño, sin resultados hasta ahora.

Leer más: Continúa búsqueda del niño arrastrado por alcantarilla en Purral

Pese a esto, el operativo de búsqueda sigue en marcha en zonas aledañas, con la esperanza de encontrar al menor y brindar respuestas a su familia.