La Cruz Roja Costarricense alertó este martes sobre el hallazgo de 2 cuerpos, en apariencia humanos, dentro de un túnel utilizado para la extracción de oro en Cutris de San Carlos, sector de Crucitas.

Por su parte, el Benemérito Cuerpo de Bomberos destacó que las personas se encontrarían a 30 metros de profundidad.

Foto: Cruz Roja.

Los cuerpos de emergencia coincidieron destacando que no se descarta que haya más personas afectadas por este hecho.

“Por el momento, no está claro si la situación se originó por un deslizamiento del túnel o por otras causas”, destacó Cruz Roja.

Foto: Cruz Roja.

Bomberos destacó que ya se encuentran trabajando en la escena, pero que están desplazando más personal especializado en búsqueda y rescate en cavernas y montañas.

Por otro lado, para la atención de la emergencia, Cruz Roja movilizó:

Un vehículo de primera intervención.

Una ambulancia.

La Unidad Especializada de Primera Intervención.

Un vehículo operativo.

La Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano.