Así sobrevivió 2 días el piloto estadounidense derribado por Irán

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un piloto estadounidense logró sobrevivir durante 2 días en territorio iraní tras ser derribado su avión de combate, en medio de una arriesgada operación de rescate ejecutada por fuerzas especiales de Estados Unidos.

Según información publicada por The New York Times, el aviador (un coronel que viajaba en un caza F-15E) se refugió en la grieta de una montaña luego de eyectarse de la aeronave. Durante ese tiempo, logró evadir a las fuerzas iraníes mientras permanecía oculto en una zona montañosa de difícil acceso.

El militar contaba con equipo básico de supervivencia, incluyendo una pistola, un dispositivo de comunicación y una baliza de rastreo, herramientas que le permitieron mantenerse en contacto con los rescatistas y evitar ser localizado por sus perseguidores.

Video: tomado del medio español Cadena SER.

De acuerdo con los reportes, el piloto tuvo que desplazarse a pie por una cresta de aproximadamente 2.100 metros de altura, enfrentando condiciones adversas mientras esperaba ser rescatado.

La operación de extracción fue ejecutada por comandos estadounidenses que ingresaron profundamente en territorio iraní. Para asegurar el rescate, las fuerzas abrieron fuego contra tropas iraníes cercanas, con el fin de mantenerlas alejadas del lugar donde se encontraba el aviador.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el rescate del militar y calificó la misión como una de las más audaces en la historia del país. Inicialmente indicó que el piloto se encontraba “sano y salvo”, aunque posteriormente señaló que estaba “gravemente herido”, sin brindar mayores detalles sobre su estado de salud.

El incidente se da luego de que Irán afirmara haber derribado un caza de EE.UU, el primer avión de combate estadounidense que cae dentro de Irán desde el inicio del conflicto entre ambos países.