Las autoridades de Migración y Extranjería presentaron a la presidenta Laura Fernández las nuevas puertas electrónicas (E-Gates) que tendrá el aeropuerto Juan Santamaría.

El director de Migración, Omer Badilla, indicó que estas puertas facilitarían el ingreso a las personas.

Las puertas entrarían en funcionamiento en pocas semanas, ya que se encuentran en la fase final de pruebas.

Además de los costarricenses, los ciudadanos estadounidenses de Canadá y Estados Unidos también podrían tener acceso a estas puertas electrónicas.