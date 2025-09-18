Los Colegios Técnicos Profesionales (CTP) del país aplicaron este miércoles, por última vez las Pruebas Nacionales Estandarizadas, consideradas clave para la aprobación del año lectivo. Un total de 136 colegios y más de 15 mil estudiantes iniciaron la aplicación.

Cabe recordar que dichas evaluaciones comenzaron a implementarse en 2023 a estudiantes de último año, pero según lo anunciado por el ministro de Educación, José Leonardo Sánchez, volverán a experimentar un cambio a partir del próximo curso lectivo.

A partir del 2026, el Ministerio de Educación Pública (MEP) introducirá un nuevo formato en los exámenes nacionales, que dejarán atrás el modelo vigente en el que las calificaciones de distintas materias se promedian para definir si el estudiante aprueba o no.

¿Cuáles serán los cambios?

Según explicó el ministro, los cambios buscan fortalecer el perfil de salida de los estudiantes tanto de primaria como de secundaria, con instrumentos más amplios y precisos en su medición, asegurando que será más robustas.

Como primer cambio, según lo señalado por Sánchez, las nuevas pruebas serán individualizadas, eso quiere decir que el alumno deberá aprobar los exámenes de Español, Matemáticas, Estudio Sociales, Ciencia y Educación Cívica por separado; a diferencia de las actuales, que son sumativas. Esto significa que la calificación final se obtiene con un 50 % de la nota del examen y un 50 % del trabajo realizado en clase, medida que cuenta con el respaldo del Consejo Superior de Educación (CSE).

“Ahora las pruebas van a ser individualizadas. Usted tiene que pasar cada prueba por separado y eso implica entonces que las pruebas, al ser individualizadas, cambian la cantidad de preguntas, la dificultad de las preguntas y permiten cubrir con mayor magnitud lo que es el currículum”, afirmó Sánchez.

El jerarca añadió que, al tratarse de exámenes más extensos y técnicamente robustos, se podrá evaluar de forma más completa el aprendizaje de los estudiantes y ofrecer mejores insumos para la toma de decisiones dentro del sistema educativo. Otro cambio relevante, según explicó Álvaro Artavia, director de Gestión y Evaluación de la Calidad, instancia encargada de aplicar las pruebas, es la propuesta presentada al Consejo Superior de Educación (CSE) para incorporar una evaluación escrita de texto.

“Es lo que conocemos como la prueba de redacción, la cual será una de las habilidades que más vamos a poder medir a partir del 2026 y que en este año tenemos una aplicación piloto, para poder tener una aplicación con todos los estándares de calidad”, explicó Artavia.

El último cambio dado para conocer hasta el momento es la cantidad de ítems, pues la cartera asegura incorporar hasta 50 ejercicios.

Pruebas son de mala calidad

Según había señalado anteriormente el Décimo Informe del Estado de la Educación (EE), las evaluaciones que se aplican son “deficientes y de mala calidad”.

Dicho documento había evidenciado que Costa Rica carece de un sistema nacional de macroevaluación educativa que permita valorar de manera integral la calidad de los aprendizajes.

Los exámenes actuales abarcan menos del 25% de las habilidades estipuladas en los programas de estudio, lo que deja grandes vacíos en la evaluación efectiva del aprendizaje.

El informe advierte que existen limitaciones para medir de forma adecuada el desempeño estudiantil.

Otras fechas

Hay que recordar que las pruebas aplicadas este mes de setiembre son únicamente para los CTP. Las próximas fechas para estudiantes de sexto grado de escuela son el 14 y 17 de octubre y, para los estudiantes de colegios académicos, se realizarán del 27 al 31 de octubre.