Así será la nueva faceta de Jonathan McDonald en el fútbol

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Luego de su retiro como futbolista profesional, Jonathan McDonald encontró la manera de seguir trabajando en este deporte, pero ahora, desde otra perspectiva.

Su nueva función será la de director de Divisiones Menores de la Asociación Deportiva San Carlos.

Según detalló la institución, su llegada forma parte de los esfuerzos de la institución por fortalecer su estructura deportiva y brindar mejores herramientas para el desarrollo integral de los jóvenes futbolistas de la Zona Norte.

Foto: Prensa SC

“Queremos sacar adelante a los muchachos. Sé por donde puede ser el camino y lo que queremos es darle herramientas a los muchachos para que lleguen al primer equipo y también que se puedan vender porque eso nos ayuda económicamente”, comentó el exdelantero.

La idea va más allá de lo deportivo, pues buscan que sea un proyecto donde se beneficie la parte social de la región.

“Necesitamos en ligas menores a personas que conozcan de fútbol. Necesitamos fortalecer este departamento con exfutbolistas y con eso comenzamos a ver frutos diferentes”, dijo el vocero del equipo, Walter Hernández.

McDonald dijo adiós a las canchas el 23 de agosto en el partido que los “Toros del Norte” disputaron ante Liga Deportiva Alajuelense.