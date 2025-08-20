El Oktober Fest vuelve a Costa Rica este 2025 con una propuesta ampliada que incluirá más espacio, nuevas dinámicas y un fuerte enfoque en el entretenimiento para todas las edades.

El evento se realizará en dos fechas. La primera jornada tendrá lugar del 3 al 5 de octubre, mientras que la segunda se llevará a cabo el sábado 11 en el Nebula Center.

Oktoberfest 2025. Foto: Raquel Vargas.

“Para esta ocasión será distinto porque habrá muchas más actividades nuevas, además ampliamos el espacio entonces habrá una zona para disfrutar en familia”, aseguró Pablo Formal, productor general del festival.

Una de las principales atracciones será la variedad de cervezas disponibles, tanto nacionales como internacionales, acompañadas de actividades tradicionales como bailes típicos alemanes, la ceremonia de apertura del barril y el tradicional canto de cumpleaños al Oktober Fest.

Pensado como un evento familiar, también se habilitarán zonas para niños con atracciones especiales.

“El Oktober Fest es una actividad para disfrutar en familia, por eso pensamos en los niños. Vamos a colocar diferentes atracciones e interacciones para que todos los integrantes de la casa puedan disfrutar”, destacó Formal.

La oferta musical contará con bandas y artistas costarricenses que se presentarán en vivo para animar el ambiente durante ambas fechas.

Aunque aún no se confirma un número exacto de asistentes, la organización proyecta una participación que podría superar las 25.000 personas, reflejo del crecimiento que ha tenido el festival en años anteriores.

Las entradas están disponibles en starticket.cr, con precios de preventa que oscilan entre los $16 (¢8.000) y los $50 (¢25.000), dependiendo del paquete adquirido y sus beneficios.