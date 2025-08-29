El Chalet, en Calle Blancos, fue el escenario de una noche inolvidable con lo mejor del talento nacional.

La tercera temporada de “Así Canto Yo” continuó su camino hacia la gran final con una jornada llena de emociones, donde la música, las baladas y los clásicos de plancha hicieron vibrar al público.

Cinco nuevos finalistas fueron seleccionados por el jurado y se unirán a los cinco elegidos la semana anterior, conformando así el grupo de 10 voces que competirán por la corona del certamen.

Fotografía Mauricio Aguilar

“Para el próximo jueves esperamos un jurado de lujo junto al tenor costarricense Joaquín Iglesias, la artista y profesional en canto María Marta López y el presidente de la ACAM, Edín Solís”, afirmó Opo Marín, organizador del evento.

La gran final será el jueves 4 de septiembre, nuevamente en El Chalet, con un premio de un millón de colones para el primer lugar, y una atractiva recompensa para el segundo lugar y el tercer lugar.

¿Quién se llevará el gran título de esta temporada?