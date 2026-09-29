Así se vivió el primer entrenamiento de Bryan Ruiz con la Tricolor

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Selección Nacional de Costa Rica inició oficialmente una nueva etapa en el banquillo. Tras la salida del director técnico Fernando “Bocha” Batista, Bryan Ruiz y su cuerpo técnico tomaron las riendas de la Tricolor y dirigieron este lunes su primera sesión de entrenamiento.

Foto: Cortesía Federación.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCF) hizo públicas las imágenes del primer acercamiento de Ruiz con el plantel de jugadores, marcando el arranque de su interinato al frente del combinado patrio para los próximos compromisos internacionales.

Foto: Redes Federación. Foto: Redes Federación.

A la par de la primera práctica, la Selección Nacional confirmó la lista oficial de convocados con la que hará frente a los duelos ante las selecciones de Nicaragua y Haití.

Foto: Cortesía Federación.

Entre los llamados bajo la gestión de Ruiz destacan los regresos y la inclusión de figuras de peso en la historia reciente del balompié nacional, como el guardameta Keylor Navas y el volante Celso Borges, además del defensor Juan Pablo Vargas y el mediocampista Roan Wilson.

Foto: Cortesía Federación.

El nuevo cuerpo técnico interino trabajará a marchas forzadas durante los próximos días para afinar los detalles tácticos de cara a esta trascendental doble fecha.