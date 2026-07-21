Así se vivió el Festival Colombiano en el Parque Viva

Más de 5.000 personas participaron este sábado 18 de julio en la segunda edición del Festival Colombiano 2026 en Parque Viva, un evento que celebró la independencia de Colombia con música en vivo, gastronomía típica, folclore y actividades para toda la familia.

Durante más de ocho horas, el Festival Colombiano 2026 ofreció una experiencia cultural que reunió a la comunidad colombiana residente en Costa Rica y a miles de costarricenses que disfrutaron de una jornada llena de tradición, emprendimientos, sabores típicos y un cartel artístico internacional.

La programación musical inició con Son de Colombia, agrupación integrada por artistas colombianos radicados en Costa Rica, quienes rindieron homenaje a la salsa colombiana y al legado del Grupo Niche. Posteriormente, Los Diablitos interpretaron los grandes éxitos del vallenato romántico, mientras que Binomio de Oro cautivó al público con un espectáculo como parte de su gira internacional por sus 50 años de trayectoria.

El cierre estuvo a cargo del reconocido artista dominicano Héctor Acosta “El Torito”, quien puso a cantar y bailar a los asistentes con un repertorio de merengue y bachata que convirtió a Parque Viva en una auténtica fiesta latinoamericana.

Además de los conciertos, el Festival Colombiano 2026 reafirmó su propósito de fortalecer la identidad cultural, promover las tradiciones colombianas y fomentar la integración entre la comunidad colombiana y el público costarricense.

“La respuesta del público fue extraordinaria. Ver a más de 5.000 personas reunidas celebrando nuestras raíces, disfrutando en familia y compartiendo nuestra cultura confirma que este festival ya ocupa un lugar muy especial dentro del calendario de eventos del país. Agradecemos profundamente a todos los asistentes, artistas, patrocinadores, aliados y al gran equipo de producción que hicieron posible esta segunda edición”, destacó Henry Salmerón, productor del evento.

Con una asistencia superior a las 5.000 personas, una producción de alto nivel y un ambiente de celebración durante toda la jornada, el Festival Colombiano 2026 cerró con éxito su segunda edición y se consolida como uno de los principales eventos multiculturales de Costa Rica, proyectando un mayor crecimiento para sus próximas ediciones.