Los MTV Video Music Awards 2025, mejor conocidos como los VMAs, tuvieron lugar en la UBS Arena de Elmont, Nueva York.

En esta ceremonia se entregan los famosos trofeos Moon People, figuras en forma de astronauta, que reconocen a los artistas más votados por sus seguidores, además de destacar lo mejor de la música y los videos más impactantes del año.

¿Qué estrellas brillaron en los VMAs 2025?

Ricky Martin

Antes de ser homenajeado con el premio ícono latino, el cantante puertorriqueño interpretó un medley con sus éxitos más emblemáticos como Livin’ la vida loca, Vente Pa’Ca y La Copa de la Vida. A sus 53 años, Ricky dejó claro que su energía sigue intacta.

Mariah Carey

La reconocida artista estadounidense cautivó con un medley de más de seis minutos que incluyó temas como Sugar Sweet, Fantasy y Obsessed.

En un momento memorable, Ariana Grande le entregó el premio, a pesar de su historia conflictiva.

Lady Gaga

Su actuación fue grabada previamente durante su show en el Madison Square Garden, parte de su gira The MAYHEM Ball Tour. Cantó Abracadabra y Dead Dance, cuyo video fue filmado en la misteriosa Isla de las Muñecas en Xochimilco, bajo la dirección de Tim Burton.

Sabrina Carpenter

Hizo su primera presentación en vivo con el sencillo Tears, parte de su álbum Man’s Best Friend, lanzado a finales de agosto. El show contó con la participación de drags que portaban carteles en defensa de los derechos LGBTQ+.

Alex Warren

Después de viralizarse en TikTok, Alex interpretó Ordinary y Eternity acompañado de una banda que evocaba un ambiente escolar.

Conan Gray

Con un toque romántico de cuento de hadas, Conan cantó Vodka Cranberry vestido como un príncipe.

La presentación finalizó con un guiño teatral, cuando “se desmayó” sobre el pecho de otro hombre, recreando la escena de La Bella Durmiente.