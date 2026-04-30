Así se viven los segundos antes de Pausini en Costa Rica

Desde temprano, decenas de seguidores comenzaron a llegar con camisetas, banderas y recuerdos en mano, listos para una noche que promete ser intensa con el concierto de Laura Pausini.

El espectáculo, programado para iniciar a las 7:00 p.m., promete emociones en un recinto que se prepara para recibir a cerca de 8.000 personas.

La logística avanza entre filas ordenadas, controles de ingreso y un público que, pese a la espera, mantiene la energía arriba con cantos improvisados y conversaciones que giran en torno a la artista italiana.

Escenario del concierto (Foto: Mario Garrido)

No se trata solo de un evento local. Entre los asistentes hay historias que cruzan fronteras: fanáticos que viajaron desde distintas partes de Costa Rica, pero también visitantes internacionales que llegaron desde países como Brasil, Nicaragua y Perú, entre otros.

Algunos incluso planearon el viaje con meses de anticipación, todo con el objetivo de vivir de cerca la experiencia de escuchar en vivo a una de las voces más reconocidas del pop latino.

Todo está listo para que Laura Pausini tome el escenario y convierta la previa en un recuerdo inolvidable.