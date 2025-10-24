Así se verá la parte sur del Eladio Rosabal Cordero

Poco a poco se van dando a conocer más avances de lo que será el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero. Como bien se ha dicho tendrá áreas comerciales, oficinas, gimnasio, parqueos y además un hotel. En este caso hablamos del Tapestry Collection by Hilton.

El empresario Thomas Mraz mostró lo que será la fachada y explicó los beneficios que tendrán quienes se hospeden ahí. “De las cosas más importantes para todos es cómo se va a ver por fuera y ya finalizamos el diseño de la fachada. En verdad que queda muy moderno y elegante. Estamos muy orgullosos y emocionados con el proyecto del Club Sport Herediano y del Tapestry Collection by Hilton”, detalló.

Los encargados del hotel revelan que desde cada habitación se podrá disfrutar desde un partido hasta un concierto y quienes no tengan interés igual podrán estar aislados del ruido.