Ítalo Marenco reveló cómo está viviendo sus primeros días en Teletica, así como la forma en que enfrenta la presión de participar en la segunda edición de Mira quién baila.

El presentador respondió a sus seguidores que siente ansiedad.

“Con nervios, pero le estamos poniendo para que disfruten ese tango”, comentó en sus historias de Instagram.

Otra pregunta de las preguntas que le planteraron se enfocó en su reciente transición laboral, luego de su salida de Repretel el pasado 1.° de agosto, tras haber trabajado allí por 11 años.

“Doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad, dejé muchas cosas atrás, y cada segundo vale la pena”, afirmó.

El presentador, quien ya ha interactuado con sus nuevos colegas e incluso ha protagonizado momentos divertidos, también mencionó que “es lindo cuando te hacen sentir como en casa”.