El uso de aisladores sísmicos comienza a transformar la construcción de infraestructura en Costa Rica, con obras diseñadas para ofrecer una mayor resistencia ante terremotos y brindar más seguridad a quienes las utilizan.

Una de las aplicaciones más recientes de esta tecnología se realizó durante la rehabilitación del puente sobre el río Tárcoles, una de las principales vías que conecta la Gran Área Metropolitana con el Pacífico Central. Según la Constructora Meco, la implementación de estos dispositivos permitió adaptar la estructura a los lineamientos del Código Sísmico de Costa Rica.

Aisladores en el Tárcoles. Foto: cortesía.

Los aisladores sísmicos funcionan reduciendo la fuerza que un terremoto transmite a la estructura del puente, lo que mejora su estabilidad y disminuye el riesgo de daños durante un evento de gran magnitud. Además, esta tecnología contribuye a optimizar el diseño de la obra, reducir tiempos de construcción y mejorar la eficiencia en el uso de materiales.

Foto: cortesía.

La necesidad de este tipo de soluciones cobra relevancia en un país con alta actividad sísmica. De acuerdo con datos de la Red Sismológica Nacional (RSN), durante 2025 se registraron 5.781 sismos, de los cuales 181 fueron percibidos por la población.

Aisladores en Hatillo. Foto: cortesía.

La empresa señaló que, además de los aisladores sísmicos, actualmente la ingeniería incorpora herramientas digitales como modelos tridimensionales, sistemas GPS de alta precisión, tecnología LiDAR y simulaciones virtuales, las cuales permiten planificar con mayor precisión las obras, detectar posibles fallas antes de iniciar la construcción y fortalecer la seguridad durante la ejecución de los proyectos.

Foto: cortesía.

Estas metodologías ya han sido utilizadas en otras obras de infraestructura del país, como el puente Hatillo 7-8, el intercambio de Grecia, el puente sobre el río Cañuela y varios proyectos desarrollados en la Ruta 35.

Grecia. Foto: cortesía.

Según Constructora Meco, la incorporación de estas innovaciones busca desarrollar infraestructura más resiliente, eficiente y sostenible, preparada para responder tanto a la actividad sísmica como a los efectos del cambio climático y beneficiar a miles de usuarios que transitan diariamente por estas rutas.