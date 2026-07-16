Así se prepara Guanacaste para conmemorar la Anexión de Nicoya   

El cantón de Nicoya afina los últimos detalles para celebrar el 202 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, una de las fechas históricas más importantes del país.

Del 17 al 26 de julio, vecinos y turistas podrán disfrutar de un amplio programa de actividades culturales, conciertos, desfiles, montaderas, gastronomía y tradiciones guanacastecas, todas de acceso gratuito.

Nicoya vibrará con los 202 años de la Anexión. Foto: Isaac Villalta.

El alcalde de Nicoya, Carlos Armando Martínez Arias, hizo un llamado a los costarricenses para que visiten el cantón durante la celebración.

“Guanacaste, Nicoya, los espera con los brazos abiertos. Somos gente amable, con un corazón, al igual que nuestros abuelos, espontáneo, dicharachero y jovial. El que viene a Nicoya se enamora, el que viene a Guanacaste se enamora de su belleza, de sus tradiciones y de su cultura. Ojalá que tengamos la oportunidad de venir a Nicoya, de vivir esas tradiciones y, sobre todo, de vivir la fiesta de la Anexión”, expresó.

La conmemoración recuerda la decisión tomada en 1824, cuando los habitantes del entonces Partido de Nicoya optaron, de manera voluntaria, por anexarse a Costa Rica.

Estas son algunas de las actividades programadas

Entre las principales actividades destacan:

Festival Cultural de la Anexión , del 17 al 26 de julio.

, del 17 al 26 de julio. Tope por las principales calles de Nicoya el 17 de julio.

por las principales calles de Nicoya el 17 de julio. Gran pasacalle con grupos folclóricos, mascaradas y cimarronas.

con grupos folclóricos, mascaradas y cimarronas. Baile gratuito con la Marimba Orquesta Los Golobios .

con la Marimba Orquesta . Feria del Caballo Iberoamericano .

. Presentaciones musicales de Gaviota, Los Ajenos, Malpaís, Buena Calle, Chiqui Chiqui, Marfil y agrupaciones locales.

y agrupaciones locales. Área de emprendedores y muestra de gastronomía guanacasteca.

Tres días de montaderas gratuitas , del 24 al 26 de julio.

, del 24 al 26 de julio. Exposición del Ecomuseo de la Cerámica Chorotega .

. Participación de grupos de adultos mayores y actividades culturales.

Puede consultar el calendario completo aquí: https://www.facebook.com/share/p/1J1t9UxF1k/

Nicoya vibrará con los 202 años de la Anexión. Foto: Isaac Villalta.

Tradición, identidad y Zona Azul

Para el alcalde, la celebración representa mucho más que una fiesta.

“Nuestro mayor sentimiento es de identidad. Es poder seguir despertando esa cultura y esa tradición que caracteriza a los guanacastecos y a los nicoyanos, pero también seguir honrando la sabia decisión de nuestros hombres y mujeres valientes que hace 202 años decidieron anexarse a Costa Rica”, manifestó.

Nicoya vibrará con los 202 años de la Anexión. Foto: Isaac Villalta.

Martínez destacó que una de las fortalezas de Nicoya es su condición de Zona Azul, reconocimiento que comparte con otros cantones de la Península de Nicoya por la longevidad de sus habitantes.

Según explicó, la municipalidad impulsa actividades que fortalecen el sentido de pertenencia y el intercambio entre generaciones, como la participación de adultos mayores en festivales gastronómicos y culturales.

Nicoya vibrará con los 202 años de la Anexión. Foto: Isaac Villalta.

Uno de esos eventos es el Festival de la Tortilla Palmeada al Aire, que se realiza en Corralillo y busca preservar una de las tradiciones culinarias más representativas de Guanacaste.

“Nuestros adultos mayores tienen un simbolismo particular porque es la herencia que se va transmitiendo de una generación a otra. No solo promocionamos la Zona Azul, sino que trabajamos para mantener esos valores relacionados con la buena alimentación, la movilidad, el propósito de vida y el sentido de comunidad”, señaló.

Nicoya vibrará con los 202 años de la Anexión. Foto: Isaac Villalta.

El alcalde también reconoció que el cantón enfrenta desafíos importantes, entre ellos mejorar la infraestructura vial, fortalecer los espacios deportivos y recreativos, así como continuar apoyando a la población adulta mayor.