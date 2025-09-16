Con la valentía que la caracteriza, Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, compartió en sus redes un pedacito de su lucha contra el cáncer de pulmón que enfrenta desde hace unos meses.

La tica se mostró haciendo ejercicio al aire libre y contando cómo se está preparando física y mentalmente para su tercera sesión de quimioterapia.

“Ejercicio. Recargándome en el aire libre. Alistando mi cuerpo para la tercera quimio”, escribió Carolina en una historia de Instagram, acompañada de una imagen llena de energía positiva.

Además, mostró momentos íntimos y muy especiales junto a su familia, en donde no faltaron los abrazos de su esposo Bryan y los cariñitos de sus dos hijos.

“Llena de energía, fe y agradecimiento con mi cuerpo por poder moverse y con las posibilidades que me da Dios de poder tratar la enfermedad”, afirmó.

Leer más: Carolina Jaikel celebra victoria personal

Una de las frases que más fuerza transmitió en su mensaje fue: “Como dijo una gran amiga: ‘El cáncer no sabe con quién se metió’”, sentenció, dejando claro que encara esta batalla con determinación y coraje.

En los últimos meses, Carolina Jaikel recibió el diagnóstico de cáncer de pulmón tras presentar algunos síntomas que la llevaron a realizarse exámenes médicos.

Desde entonces, ha estado sometiéndose a tratamientos de quimioterapia.