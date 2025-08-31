La provincia de Limón vive con entusiasmo una nueva edición del Grand Gala Parade, la actividad central con la que se conmemora el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, este 31 de agosto.

Cientos de personas se congregan en el Parque Los Baños y en distintas calles del centro de la ciudad para ser parte de esta colorida y vibrante celebración.

Al lugar llegó el presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien encabeza el Consejo de Gobierno realizado en la provincia como parte de las actividades oficiales.

Fotografía Randall Sandoval

Lo acompañan varios miembros de su gabinete, incluyendo a los ministros de Educación, Cultura y Juventud, Justicia y Paz, y Transportes.

Fotografía Randall Sandoval

Fotografía Randall Sandoval

Fotografía Randall Sandoval

También están presentes la diputada oficialista Pilar Cisneros y la aspirante presidencial Laura Fernández, quienes se suman a la jornada cívico-cultural.

Fotografía Randall Sandoval

A partir de las 12:00 p.m., da inicio el Grand Gala Parade, que llena de música, movimiento y tradición las calles de Limón.

Comparsas, carrozas, bandas, trajes típicos afrocaribeños y ritmos como el calipso, el reggae y el soca se apoderan del ambiente.

Familias enteras, agrupaciones locales, estudiantes y artistas participan activamente, mientras el público aplaude, baila y celebra con orgullo sus raíces.