Así se jugarán las semifinales de Liga de Ascenso

En el cierre de los cuartos de final, Inter San Carlos sacó a Pitbulls Santa Bárbara FC y se colocó en semifinales.

Los norteños derrotaron 2-0 a los barbareños con las anotaciones de Jason Paéz (44′) y Carlos Villegas (78′) para dejarse la serie con un marcador global de 4-1.

“Fue un partido difícil, sabíamos que iba a hacer así. Los primeros 30 minutos fueron difíciles, pero después pasamos el momento con el 1-0 y cerramos bastante bien. Ganamos un partido importante; nos toca recuperarnos y prepararnos para una semifinal complicada ante Escorpiones”, señaló Douglas Sequeira, entrenador de los Tafas.

La fiesta está lista

La primera semifinal del Clausura 2026 topará a dos equipos de la provincia de Puntarenas: Jicaral Sercoba y Quepos Cambute FC, quienes eliminaron a Fútbol Consultants y el Club Sport Uruguay respectivamente.

Por su parte, los Tafas enfrentarán al cuadro belemita, quienes dejaron en el camino a Santa Cruz PFA.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra