Así se jugará la primera jornada del Apertura 2026

La Unafut dio a conocer la programación de la primera jornada del Torneo de Apertura 2026, que marcará el inicio de una nueva temporada en el balompié nacional.

La fecha inaugural se disputará entre el jueves 23 y el domingo 26 de julio, con cinco encuentros distribuidos a lo largo del fin de semana.

El telón se abrirá el jueves con el compromiso entre Herediano y Puntarenas FC, pactado para las 8:00 p.m. en el estadio Carlos Alvarado.

Un día después será el turno del Deportivo Saprissa, que recibirá a Pérez Zeledón a las 8:00 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa.

La actividad continuará el sábado con dos partidos. Cartaginés debutará como local frente a Inter San Carlos a las 5:00 p.m. en el estadio Fello Meza, mientras que Sporting FC se medirá ante Alajuelense a partir de las 8:00 p.m.

La jornada concluirá el domingo con el duelo entre la Asociación Deportiva San Carlos y Escorpiones, programado para las 5:00 p.m.

Primera jornada del Apertura 2026

Jueves 23 de julio

• Herediano vs. Puntarenas FC – 8:00 p.m.

Viernes 24 de julio

• Saprissa vs. Pérez Zeledón – 8:00 p.m.



Sábado 25 de julio

• Cartaginés vs. Inter San Carlos – 5:00 p.m.

• Sporting FC vs. Alajuelense – 8:00 p.m.



Domingo 26 de julio

• AD San Carlos vs. Escorpiones – 5:00 p.m.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra